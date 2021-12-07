Тамбов, , 19:39 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поручил перевести общественный транспорт в районах на новую модель работы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Основой муниципальных контрактов на 2022−2024 годы станет устойчивое и безопасное обслуживание пассажиров в сельской местности.

Максим Егоров Tambov.gov.ru

Максим Егоров провел совещание об организации муниципальных и межмуниципальных маршрутов в последующие три года, на котором прошло обсуждение ситуации с пассажирскими перевозками в сельской местности. По регулируемым тарифам осуществляются перевозки пассажиров по 229-ти маршрутам в 22 районах области. Эти маршруты низкодоходны или убыточны из-за небольшого потока пассажиров. Однако они востребованы сельским населением для поездок в социальные, медицинские, учебные заведения. Социально значимые маршруты поддерживаются из бюджета области за счет субсидий и субвенций на оплату контрактов с перевозчиками.

Пандемия негативно сказалась на работе отрасли. Доходы транспортников снизились практически на треть. На данный момент в регионе приостановлены все ранее действовавшие программы по софинансированию из бюджета области расходов перевозчиков на обновление подвижного состава.

Сложившаяся ситуация требовала других подходов к организации работы общественного пассажирского транспорта на муниципальных и смежных межмуниципальных маршрутах. В основе новой модели работы — устойчивое и безопасное транспортное обслуживание в сельской местности. В муниципальные контракты, которые будут заключаться на 2022−2024 годы, войдет перечень обязанностей перевозчика по предоставлению качественных услуг.

Заказчиками перевозок по муниципальным и смежным межмуниципальным маршрутам являются администрации районов. Совместно с ними оптимизирована сеть районных маршрутов. Из расписания исключены невостребованные рейсы, выполнены расчеты по федеральным нормам определения начальной максимальной цены контракта. В результате дополнительная потребность в бюджетных средствах на 2022 год составила чуть более 68 млн рублей.

Руководитель региона отметил, что востребованные сельские автобусные маршруты нужно сохранить, однако следует организовать работу перевозчиков в районах в строгом соответствии с требованиями, предусмотренными новой моделью работы.

«Надо искать и находить таких перевозчиков, которые безусловно выполнят жесткие требования и готовы обновлять свой автопарк. Позиция экологически чистого региона диктует и определенные требования к транспорту. Прежде всего, я имею в виду переход на использование газомоторного топлива, — подчеркнул Максим Егоров. — Необходимо также перестроиться на единый фирменный стиль в сфере общественного транспорта. Пассажирские автобусы даже своим внешним видом должны отличаться от других».

Руководитель региона дал ряд поручений по реформированию системы общественного транспорта с учетом современных тенденций и опыта передовых регионов.