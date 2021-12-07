Лондон, , 19:39 — REGNUM Мировые цены на нефть во вторник, 7 декабря, растут на 4−5%, стоимость марки Brent приблизилась к $76 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Нефть Irishtimes.com

По состоянию на 19:10 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 3,91% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $75,97 за баррель.

Чуть ранее январские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) росли более на 5% — до $73,03 за баррель.