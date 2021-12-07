Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Итоги переговоров с российским президентом Владимиром Путиным намерен обсудить с лидерами стран ЕС и Британии американский президент Джо Байден, сообщает 7 декабря Bloomberg. Консультации состоятся сегодня.

Борис Джонсон и Джо Байден No 10 Downing Street

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше часа продолжаются переговоры Путина и Байдена по видеосвязи. Одной из тем этого саммита была заявления украинская проблематика.

Пока лидеры России и США ведут переговоры, в Госдепе обсуждают степень жёсткости планируемых очередных антироссийских санкций.

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