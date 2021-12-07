София, , 19:33 — REGNUM В Болгарии более 33% детей в возрасте до 14 лет проживают в неблагоприятных условиях, а их семьи находятся в сложном финансовом положении. Об этом 7 декабря со ссылкой на результаты исследования Европейской статистической службы Eurostat сообщило Болгарское национальное радио.

Согласно данным исследования, абсолютное большинство представителей указанной категории несовершеннолетних граждан регулярно пропускают школьные занятия, а многие из них не получают регулярного питания и необходимой медицинской помощи. При этом их родители зачастую не могут найти даже сезонную работу. «В данном случае Болгарии необходимо реализовать государственная программа поддержки малоимущих семей», — отмечают европейские эксперты.

Напомним, ранее служебное правительство Болгарии объявило о намерении выделить дополнительные средства на погашение задолженности по услугам ЖКХ для 10 тысяч подобных семей. Указанная программа была частично свернута из-за финансовых проблем на местах.