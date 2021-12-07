Лейпциг, Германия, , 19:32 — REGNUM 7 декабря в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Ред Булл Лейпциг» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матче назначена швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером, которая работала на матче «Зенит» — «Ювентус» (0:1). Ассистенты главного судьи — Стефан де Алмейда и Беким Зогай.

Последний матч «Манчестер Сити» с «быками» завершился крупной победой «горожан» со счетом 6:3. Забитыми мячами в той встрече в составе команды Гвардиолы отметились Натан Аке (16' Джек Грилиш), Рияд Марез (45+2' пенальти), Джек Грилиш (56' Рубен Диаш), Жоау Канселу (75' Илкай Гюндоган) и Габриэл Жезус (86'). Все три мяча гостей забил Кристофер Нкунку (42' Норди Мукиэле, 51' Дани Ольмо, 73' Юссуф Поульсен).

На данный момент «Манчестер Сити» с четырьмя победами и двенадцатью очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы A. «РБ Лейпциг», набрав четыре очка, расположился двумя позициями ниже.