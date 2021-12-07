Москва, , 19:30 — REGNUM Снегопад в Москве во вторник, 7 декабря, оказался самым сильным за последние 72 года, в отдельных районах столицы выпало до 12 миллиметров осадков. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По состоянию на 18:00 в осадкомеры Москвы попало: Тушино — 7 мм, ВДНХ — 8 мм, а в самом центре столице, на Балчуге — 10 мм! В Новой Москве, в Михайловском — 12 мм, что составляет 20% от всей месячной нормы!» — написал он.

Таким образом, отметил специалист, уже сейчас можно констатировать, что сегодняшний снегопад в Москве стал самым мощным с 1949 года, когда в городе выпало 12,7 миллиметра осадков.

Тишковец добавил, что снегопад в столице продолжается и окончательные итоги будут подведены синоптиками после 21:00 мск.