Москва, , 19:24 — REGNUM Переговоры по видеосвязи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена длятся уже больше часа.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя ход переговоров, журналист пула Белого дома посетовал, что пресс-служба главы США так и не выложила фото разговора.

Между тем в интернете фото всё же появилось. В кадре только двое — Путин за столом и Байден — на экране.

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