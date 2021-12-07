Москва, , 19:39 — REGNUM В ответ на создание иностранных баз на территории Украины наша страна могла бы создать гибридное ядерное оружие. Об этом 7 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Алексей Резников President.gov.ua

«Учитывая, что это фактически развертывание у наших границ особо опасных объектов, мы можем пойти на то, что ранее казалось абсолютно неприемлемым и даже диким. Но сейчас может оказаться очень полезным», — заявил эксперт.

«Например, мы можем в ответ на создание гибридного ядерного оружия (носитель — немецкий бомбардировщик, ядерная бомба — американская) создать своё гибридное ядерное оружие», — пояснил Сивков.

«У Северной Кореи (КНДР) нет кассетных боеголовок или боеголовок типа «Авангард», но у них есть хорошие баллистические ракеты. Сейчас корейцы как раз испытывают новую», — отметил политолог.

«Мы могли бы объединить наши боеголовки и ракеты КНДР и таким образом создать гибридное ядерное оружие», — заключил эксперт.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал создание двух баз военно-морского флота с британским участием в районе городов Бердянск и Очаков.