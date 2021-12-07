Йошкар-Ола, , 19:22 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 7 декабря, прививку от коронавируса сделали 331 515 человек, что составляет 78,6% от плана. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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Из общего числа вакцинированных 28,1% составляют граждане старше 60 лет — это 93 211 человек.

Завершили полный курс прививки, то есть получили оба компонента противоковидной вакцины 298 067 человек. В их числе 84 247 жителей республики старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в инфекционных стационарах республики лечение получают 443 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 752 человека, из них у 732 — пневмония, 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). По состоянию на 7 декабря выявили 123 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 157 случаев. От последствий заражения скончались 827 жителей республики.