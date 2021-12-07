Элиста, , 19:22 — REGNUM В Калмыкии после проведённой проверки приостановлена работа опасных газовых заправок. Речь идёт о девяти опасных автомобильных газозаправочных станциях ООО «Уралан», сообщили ИА REGNUM в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора 7 декабря.

Газовая колонка Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

Проверки специалисты провели в августе 2021 года. Всего выявлено 104 нарушения обязательных требований промышленной безопасности, что указывает на потенциальную опасность объектов. Сотрудники Ростехнадзора составили акты и выдали предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

Должностное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей. Кроме того, в отношении компании «Уралан» было составлено девять протоколов об административном правонарушении, на основании которых Лаганский районный суд признал ООО «Уралан» виновным и назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации девяти газовых заправок сроком на 30 суток.