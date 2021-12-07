Москва, , 19:18 — REGNUM «Газпром» за январь-ноябрь 2021 года экспортировал в Сербию на 57% больше газа, чем за весь предыдущий год. Такие данные приводит 7 декабря пресс-служба российской компании.

Газ

Сообщается, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент Сербии Александр Вучич в режиме конференц-связи обсудили вопросы сотрудничества, в частности — поставки газа.

«Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года «Газпром» экспортировал в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту: из России газ транспортируется по газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется и подаётся потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

В конце ноября по итогам переговоров президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в Москве стороны договорились о цене на российский газ для Сербии на уровне $270 за тысячу кубометров на ближайшие полгода.