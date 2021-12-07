Липецк, 7 декабря, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Итоги дорожной деятельности в 2021 году в Липецкой области и планы на 2022-й стали главной темой брифинга, который 7 декабря провел исполняющий обязанности первого заместителя главы региона Александр Рябченко.

Липецкаяобласть.рф Брифинг в администрации Липецкой области

Всего в Липецкой области приведено в порядок 600 км автодорог. Это и межмуниципальные трассы, и уличная сеть городов и поселков, где был проведен ремонт, капремонт, реконструкция и ремонт картами. Финансирование дорожной деятельности составило 10,1 миллиарда рублей. Из них средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» достигли 4,4 млрд рублей. На региональных дорогах всего отремонтировано 57 объектов. В общей сложности планируется к сдаче 360 км автотрасс. Муниципалитетам на дорожную деятельности в 2021 году выделено свыше 3,2 млрд рублей. На эти деньги обновили более 170 км дорог.

В декабре завершится монтаж еще 14 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, всего их 127. С их помощью за 10 месяцев 2021 года зафиксировано штрафов на сумму 217,2 млн рублей, в 2020 году — 153,2 млн рублей. По последним данным, наблюдается отрицательная динамика по смертности на дорогах. На 22% сократилось общее количество ДТП в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а число погибших уменьшилось на 11,5%.

Липецкую область в числе 10 российских регионов наградили за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Награду от вице-премьера России Марата Хуснуллина в Москве на крупнейшем отраслевом событии страны — Транспортной неделе — вручили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову.

На региональных и муниципальных автомобильных дорогах, вошедших в нацпроект, уложено более 2,5 тысяч кв. м асфальтобетона, это более 300 км региональных дорог и 36,4 км уличной сети Липецка, Ельца и города Грязи.

У жителей Липецкой области дорожная тематика — одна из самых популярных. Жители региона пишут сообщения в официальные аккаунты профильных ведомств с просьбой отремонтировать дорожное полотно, высказывают пожелания сделать пешеходные переходы или установить лежачие полицейские на определенных участках дорог, обращают внимание на состояние ливневых канализаций и сообщают о проблемах с дорожным освещением.

За год работы в Центре управления регионом обработали и проанализировали 6470 сообщений по дорожной теме. Каждое пятое сообщение от жителей региона касалось ям и выбоин на дорогах. Специалисты подразделения представили главе администрации региона подробный доклад с указанием проблемных участков дорог, после чего Игорь Артамонов выделил дополнительно 100 миллионов рублей на срочный ремонт. Кроме того, взаимодействие с жителями выстроено с помощью социальных сетей. Официальные аккаунты профильных ведомств есть в Instagram и ВКонтакте, это способствует вовлеченности граждан в решение вопросов дорожного хозяйства и благоустройства, подчеркивалось на брифинге.

В 2022 году финансирование дорожной деятельности увеличится и составит 10,2 млрд рублей, из них федеральные средства — 2,1 млрд. В 2022 году, по предварительной оценке, в Липецкой области будет приведено в порядок 579 км региональных и муниципальных автодорог. Строительство и реконструкцию дорожники проведут на 11 км. Также планируется 19 км устройства линий наружного освещения.