Тбилиси, 7 декабря, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о том, что закон об уличной торговле будет исполняться городскими властями, сообщает 7 декабря грузинский телеканал «Формула».

Андрей Репин ИА REGNUM Уличная торговля

«Очень жаль, что нам приходиться часто напоминать этим людям о том, что уличная торговля запрещена в определённых местах. Столичный муниципалитет совместно с главами городских районов выделил конкретные территории, где люди имеют права свободно торговать, ничего при этом не платя. Но если торговля будет идти в местах, которые являются проблемой с точки зрения закона, то, конечно, власти всегда будут на это реагировать», — сказал Каладзе.

В течение двух последних дней власти требуют, чтобы уличные торговцы прекратили свою деятельность около станции метро «Делиси». В противном случае торговцам грозят штрафы. Сегодня сотрудники службы муниципальной инспекции мэрии снова посетили этот район, и были встречены возмущёнными криками торгующих.

Торговцы утверждают, что как только съёмочная группа телекомпании покинула место конфликта, то сотрудники мэрии умышленно повредили их товар.

Городские власти требуют у уличных торговцев, чтобы они прекратили свою деятельность. В ответ торгующие граждане утверждают, что уличная торговля является для них единственным способом выжить, так как у них нет никаких иных источников дохода.

Напомним, что городские власти Тбилиси уже много лет пытаются ограничить уличную торговлю в столице. Первые жёсткие меры в отношении уличной торговли были предприняты ещё во время правления в Грузии Михаила Саакашвили.