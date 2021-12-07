Париж, , 19:08 — REGNUM Халед Ид аль-Утейби, который является одним из подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году, задержан в Париже, передаёт 7 декабря RTL. Аль-Утейби задержали в международном аэропорту Шарль де Голль.

Журналист Джамаль Хашогги (сс) April Brady. Project on Middle East Democracy

Отмечается, что этот человек ранее служил в Королевской гвардии Саудовской Аравии. Утром 7 декабря при попытке улететь в Эр-Рияд он был задержан французскими силовиками.

Завтра, 8 декабря, он будет отправлен в парижскую прокуратуру. У надзорного ведомства Франции есть ордер на арест аль-Утейби. Затем он будет отправлен в Турцию, чтобы участвовать в судебном процессе.

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