Бухарест, , 19:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,5 произошло 7 декабря в районе Вранча на Северо-Востоке Румынии. Об это 7 декабря сообщил бухарестский портал «DeCe».

Согласно официальной информации, подземный толчок был зафиксирован в 15.40 по местному времени (16.40 мск) в сейсмически опасной зоне Среднекарпатского хребта на глубине 110 километров. Колебания земной поверхности также ощущались в районе городов Бакэу, Брашов, Галац, Плоешти и Яссы.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.