Москва, , 19:07 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал СМИ не искажать информацию о новых правилах входа в здания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Тот, кто искажает информацию, должен понимать, есть ответственность уголовная за фейки. Пытаются общество разделить, пытаются депутатов от граждан отделить. У нас все то же самое. Если QR-код требуется, допустим, для посещения общественного места в Москве, да, он должен быть у Володина, Хинштейна, Жукова, и остальных», — пояснил Володин в ходе заседания Госдумы.

Он еще раз подчеркнул, что наличие QR-кода или ПЦР-теста обязательно при посещении Госдумы. Однако большая часть парламентариев и сотрудников аппарата уже предоставили данные о вакцинации или о перенесенном заболевании.

«У нас, исходя из того, что 94% коллективный иммунитет, а у работников аппарата 99%, мы говорим о том, что для депутатов QR-код обязателен, но что касается прохода в здание, так как все либо вакцинированы, либо переболели, и у нас это все персонально имеет подкрепление по каждому, для осуществления своей деятельности здесь непосредственно, не нужно будет подтверждение», — отметил Володин.

При этом депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, как и все граждане, должны соблюдать требования и при необходимости предъявлять QR-код или сдавать ПЦР.

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