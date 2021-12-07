Элиста, 7 декабря 2021, 19:06 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди ковид-пациентов. Об этом 7 декабря информирует региональный оперштаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»
С начала пандемии справиться COVID-19 не смогли 702 жителя Калмыкии, получившие положительный результат теста на коронавирус.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии почти до конца января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений. Наряду с этим введена система QR-кодов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии скончались ещё два ковид-пациента