Элиста, , 19:06 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди ковид-пациентов. Об этом 7 декабря информирует региональный оперштаб.

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С начала пандемии справиться COVID-19 не смогли 702 жителя Калмыкии, получившие положительный результат теста на коронавирус.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии почти до конца января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений. Наряду с этим введена система QR-кодов.

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