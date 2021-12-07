Кабул, , 19:04 — REGNUM «Сарой-еШахзаде», крупнейший валютный рынок Афганистана, объявил, что сегодня, 7 декабря, на этом рынке доллар меняют на 100 афгани, пишет «8 Собх»,.

Это первый раз, когда стоимость доллара США выросла до трехзначной цифры по отношению к афганской валюте с момента ввода в оборот текущих банкнот.

Центральный банк и банковская система страны в настоящее время сталкиваются с беспрецедентной нехваткой долларов.

Хотя международные организации пытались снизить текущий валютный курс, распределяя гуманитарную помощь в наличных долларах, этот подход до сих пор был неэффективным.

Раньше Центральный банк использовал свои валютные резервы в Соединенных Штатах, чтобы стоимость национальной валюты не снижалась. Однако замораживание этих резервов для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привело к нехватке долларов.

Следует отметить, что дальнейшее повышение стоимости доллара по отношению к афгани приведет к росту цен на сырье, продукты питания и товары.