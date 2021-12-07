Вашингтон, 7 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Pfizer готова к марту 2022 года выпустить вакцину от коронавируса, адаптированную к новому штамму «Омикрон», если в таковой будет необходимость. Об этом заявил 7 декабря генеральный директор компании Альберт Бурла, выступая на конференции The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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По его словам, специалисты продолжают изучать характеристики нового штамма коронавируса, и на сегодняшний день нельзя сказать однозначно, потребуется ли корректировка вакцин для борьбы с ним.

Глава Pfizer отметил, что в ближайшие недели ожидается резкое увеличение темпов заболеваемости новым штаммом. По прогнозам экспертов, случаи заражения вскоре достигнут нескольких миллионов.

В компании рассчитывают получить более точные данные относительно эффективности действующих вакцин против «Омикрона» к концу текущего года, добавил он.