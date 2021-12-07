Ярославль, , 18:59 — REGNUM Встреча врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева и председателя партии «Справедливая Россия Патриоты За Правду» Сергея Миронова поможет сгладить внутриполитические конфликты в регионе. Так считают опрошенные ИА REGNUM политологи.

Сергей Миронов и Михаил Евраев

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, Михаил Евраев показал открытость и готовность к диалогу.

«Сейчас есть некоторый конфликт между местными «эсерами», а конкретно между Грешневиковым и Лисицыным и властью в регионе в широком смысле этого слова. Все ожидали, что Миронов пойдёт на конфликт с губернатором, однако Миронов не стал конфликтовать с лидером, назначенным президентом. А они постарались выстроить диалог и договориться о сотрудничестве, договориться о взаимодействии, компромиссе. Это необходимость. Так же Миронов подчеркнул то, что Евраев как глава региона принимает решения, от которых зависит всё в Ярославской области. И это, на самом деле сигнал, сигнал, что Миронов не готов ввязываться в конфликт и в него втягивать партию», — говорит Павел Данилин.

По мнению генерального директора Центра стратегического планирования Виктора Потуремского, Сергей Миронов может выступить миротворцем, умерив амбиции своих однопартийцев.

«Есть региональный элитный конфликт, он переводится в политическую плоскость и фасадом становится именно политическая повестка. Но при этом ключевые вопросы даже не политическая принадлежность, а ключевой вопрос — интересы жителей. Элитные конфликты негативно влияют на качество управления. На мой взгляд, губернатор показывает свою высокую компетентность и способность быть эффективным политическим лидером в регионе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Потуремский.

Как считает Павел Данилин, попытки давления на Михаила Евраева оказались безуспешны.

«Евраев дал понять, что готов к диалогу, но не готов к тем или иным жестким условиям, которые могли бы его выставить в качестве несамостоятельной фигуры, что будет принимать решения без оглядки на тех, кто в том числе его к тем или иным решениям вынуждает. И на самом деле это очень важно. Ярославская область, к сожалению, со времён ухода Вахрукова, находится в состоянии перманентной политической нестабильности», — говорит Павел Данилин.

Политолог полагает, что внутриэлитные конфликты мешают Ярославской области развиваться. Задача погасить их стоит перед врио губернатора.

«Перед Евраевым стоит грандиозные задачи и самое главное, что они решались позитивно, конструктивно мыслящими политическими силами. Вне противостояния. От него надо отходить. Я, как человек, который любит Ярославль всем сердцем, очень хотел бы, чтобы ситуация в Ярославле выправилась. Я надеюсь, что Михаил Евраев справится с этой задачей. Как губернатор новой волны, как губернатор, которого назначил президент, он имеет те качества, которые позволят ему ситуацию существенным образом улучшить», — считает Павел Данилин.

Напомним, на сентябрьских выборах в Госдуму России «Справедливая Россия» выиграла выборы по двум одномандатным округам в Ярославской области. Вскоре после этого губернатор Дмитрий Миронов ушел в отставку. Врио губернатора был назначен Михаил Евраев.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Ярославской области встретился с лидером «Справедливой России»