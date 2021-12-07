Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Американская сторона прилагает все усилия к тому, чтобы не довести ситуацию вокруг Украины к военной конфронтации, а выдвижение ультиматумов в адрес России только ухудшит ситуацию, заявил 7 декабря министр обороны США Ллойд Остин в интервью изданию Defense One.

Глава Пентагона Ллойд Остин (сс) U.S. Navy Petty Officer 1st Class Chad J. McNeeley

По его словам, выдвижение ультиматумов России в связи с Украиной контрпродуктивно.

Отвечая на вопрос о возможной реакции США на «российское вторжение» на Украину, шеф Пентагона заявил, что главной целью видит работу «с иностранными партнерами и союзниками над тем, чтобы донести до России, что это действительно плохая идея».

Сравнив ситуацию вокруг Украины с вопросом Тайваня, Остин пояснил, что «наша цель в обоих случаях — при помощи дипломатии решать эти вопросы таким образом, чтобы не доводить дело до конфликта».

«Считаю, что в ситуациях, подобных нынешней, очерчивание красных линий только усугубляет проблему. Думаю, нам необходимо сконцентрировать внимание на том, чтобы найти способы обеспечить деэскалацию и сократить напряженность», — заявил шеф Пентагона, отвечая на вопрос о том, не стоит ли США предупредить Россию о готовности применить военную силу в случае её «вторжения» на Украину.