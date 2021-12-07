Москва, 10 апреля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В Подольске Московской области женщина на детской площадке ударила двух девочек семи и девяти лет, которые катались на карусели, сообщает 10 апреля Telegram-канал «112».

кадр из видео

На кадрах, опубликованных в канале, видно, как женщина в розовых кофте и кепке заходит на детскую площадку, силой останавливает карусель, на которой кружатся дети. После короткого разговора женщина замахивается и наносит удары детям.

Как говорится в материале, дети получили травмы. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

Делом уже занялись полицейские, женщину разыскивают, ей грозит серьёзная уголовная статья.

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Как передавало ИА Регнум, в августе в Химках отец сбил семилетнего ребёнка с качелей броском рации. Он гулял с ребёнком на детской площадке и в какой-то момент решил бросить в него рацию. Малыш слетел с качелей и получил серьёзные травмы, его доставили в больницу и поместили в реанимацию. Как установили врачи, у него разорвана селезёнка и наблюдалось внутреннее кровотечение.