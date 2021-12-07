Берлин, 7 декабря, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В числе стран первого зарубежного турне министра иностранных дел Германии Анналены Бербок значится Польша, сообщает Funke-Mediengruppe. Также дипломат побывает во Франции и в Бельгии.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Европейский вояж Бербок начнётся 9 декабря с поездки в Париж, где её примет французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Следующей «остановкой» для Бербок станет Брюссель.

Затем она посетит Варшаву. Таким образом, она посетит две страны Веймарского треугольника, то есть Францию и Польшу (третья «вершина» — Германия).