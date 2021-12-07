Рига, 7 декабря, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Рижской думы принял решение отказаться от практики продажи билетов на общественный транспорт за наличные. Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook со ссылкой на депутата столичной думы Инну Дьери.

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По словам депутата, единственным исключением из этого правила станет автобус из международного аэропорта. Во всех остальных местах билеты за наличный расчет продаваться не будут, но планируется обеспечить информационную кампанию на разных языках для жителей города и туристов.

Сейчас билет при покупке на наличные у водителя стоит 2 евро, а билет по предоплате или QR-билет можно купить за 1,15 евро. Муниципальное транспортное предприятие Rigas satiksme планирует сэкономить на отмене наличного расчета 580 000 евро в год. Водители автотранспорта, которые продают билеты, отмечают, что для них это позитивное изменение и оно значительно упростит их работу.

Статистика говорит о том, что решение в целом отразится на небольшом проценте пассажиров: ежегодно у водителей транспорта пассажиры покупают за наличные около 300 000 одноразовых билетов, других же билетов в год приобретают около 80 млн штук. Около 30 000 пассажиров уже оплачивают билеты через приложение Mobilly, а порядка 16 000 — через приложение RS.