Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте бывшего главы Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова, которого обвинили в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом 7 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что дело, которое было возбуждено в отношении Громова и его брата, касается того периода времени, когда чиновник возглавлял комитет по информатизации и связи Петербурга. Как считает следствие, в 2013—2017 годах он присвоил более 165 млн рублей.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (восемь эпизодов)», — пояснили в ОПС.

Напомним, Громов в течение последних пяти лет возглавлял Петроградский район Санкт-Петербурга, а в ноябре 2021 года был назначен на пост главы Калининского района. 6 декабря он написал прошение об отставке, которое было удовлетворено губернатором.

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