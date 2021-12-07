* запрещённая в России организация

Кабул, , 18:52 — REGNUM Несмотря на ряд сообщений о том, что некоторые страны пытаются получить доступ к запасам лития в Афганистане, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что никаких контрактов на добычу полезных ископаемых пока не заключено.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», заместитель министра информации и культуры и пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид, комментируя сообщения об усилиях некоторых стран по получению доступа к запасам лития и меди в Афганистане, заявил, что пока не было достигнуто никаких соглашений с иностранными государствами.

Подтверждая визит иностранных инвесторов в Афганистан для обсуждения разработки запасов полезных ископаемых страны, Муджахид сказал Би-би-си: «Китайские инвесторы приезжали в Афганистан несколько раз».

Он сказал, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствует «легальную разработку» рудников, которая приведет к вложению инвестиций и росту занятости, но до сих пор «контракты не заключены».

Ранее «Файнэншл Таймс» со ссылкой на некоторые источники сообщила, что в последние недели Китай обсуждал с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проект разработки медного рудника Айнакк юго-востоку от Кабула, который является одним из крупнейших месторождений меди.

Официальные лица Китая и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встречались несколько раз за последние годы, особенно после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, но пока никаких официальных заявлений о литиевых проектах и эксплуатации медного рудника Айнак не поступало.