Москва, 7 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе в среду, 8 декабря, намерено разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Providefin.ru Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26 239 с датой погашения 23 июля 2031 года в объёме 30 миллиардов рублей рублей по номинальной стоимости.

Напомним, в ходе предыдущего аукциона 1 декабря Минфин разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму более 33 млрд рублей.

За семь аукционных дней, проведённых с начала октября, ведомство разместило ценные бумаги в общей сложности на 151,5 млрд рублей. При этом, согласно плану заимствований на внутреннем рынке, за весь IV квартал текущего года Минфин намерен разместить на аукционах ОФЗ на 520 млрд рублей.