Подгорица, 7 декабря, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль подписала соглашение о более тесном сотрудничестве с Черногорией в рамках программы Horizon Europe на период с 2021 по 2027 год, сообщает RTCG.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Соглашение также подписано с Боснией и Герцеговиной, Косово, Северной Македонией, Сербией, Грузией и Израилем.

«Исследователи, новаторы и исследовательские организации, созданные в регионе, теперь могут в полной мере участвовать в программе ЕС стоимостью 95,5 миллиарда евро на равных условиях с организациями из стран — членов ЕС», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

Еврокомиссар Мария Габриэль приветствовала участие в проекте пяти стран региона.

«Работая вместе, мы можем привлекать инвестиции, развивать человеческий капитал, поддерживать стартапы и создавать необходимые условия для роста. Реализация Повестки дня для Западных Балкан и участие в Horizon Europe окажут большое влияние на регион и Европу в целом», — сказала комиссар.

Участие в Horizon Europe позволит странам Западных Балкан разрабатывать проекты, технологии и проводить исследования и деятельность, которые будут способствовать решению глобальных проблем.