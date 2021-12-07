Тюмень, , 18:49 — REGNUM В Тюмени из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение до 13 декабря переведены ученики второго корпуса средней школы №65. Об этом сообщает городской департамент образования.

Дистанционное обучение Admoblkaluga.ru

Отмечается, что образовательные учреждения могут быть закрыты на карантин, если болеют более 20% воспитанников. Ранее дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ было введено гимназии №49 в Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за последнюю неделю (с 1 по 7 декабря) в два раза увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей в возрасте 7−14 лет.

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