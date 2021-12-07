София, 7 декабря, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Софии по обвинению в хищении средств на сумму в €27 млн задержан бывший высокопоставленный чиновник налоговой службы Болгарии. Об этом со ссылкой на генпрокуратуру республики сообщило «Болгарское телевидение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Согласно официальной информации, некий 42-летний житель болгарской столицы, используя служебное положение, создавал фиктивные фирмы по строительству участков европейской автомагистрали «Хемус». Впоследствии он лично контролировал снятие средств со счетов государственных посредников. Предполагается, что указанные суммы были переданы представителям криминальных структур в Болгарии и за ее пределами.

Напомним, окружная автомагистраль «Хемус», призванная соединить Софию с Варной, начала строиться в 1984 году, однако из-за недостатка финансирования её первая очередь была введена лишь в 1999 г. После 2015 года сдача в эксплуатацию отдельных участков шоссе регулярно откладывалась, а в сентябре нынешнего года появились данные о миллионных хищениях в этой сфере.

Ранее свою помощь в расследовании подобных фактов болгарским коллегам предложили представители интерпола.