Киев, , 18:47 — REGNUM Транзит российского газа в Европу через территории Украины в ноябре вырос почти на 16% по сравнению с предыдущим месяцев и составил 3,049 млрд кубометров. такие данные приводит 7 декабря компания «Оператор ГТС Украины».

ГТС Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ноябре транзит природного газа через украинскую ГТС в европейские страны составил 3,049 млрд кубометров, на 414 млн кубометров больше, чем в октябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным направлением транзита является Словакия, на которую пришлось 80% от всего объёма транзита за ноябрь.

В сообщении компании также указыватеся, что за январь-ноябрь текущего года Украина закупила в Европейском союзе 2,6 млрд кубометров природного газа.