Киев, 7 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Транзит российского газа в Европу через территорию Украины в ноябре вырос почти на 16% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3,049 млрд кубометров. такие данные приводит 7 декабря компания «Оператор ГТС Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM ГТС Украины

«В ноябре транзит природного газа через украинскую ГТС в европейские страны составил 3,049 млрд кубометров, на 414 млн кубометров больше, чем в октябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным направлением транзита является Словакия, на которую пришлось 80% от всего объёма транзита за ноябрь.

В сообщении компании также указыватеся, что за январь — ноябрь текущего года Украина закупила в Европейском союзе 2,6 млрд кубометров природного газа.