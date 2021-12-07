Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Уровень кислорода в крови экс-президента США Дональда Трампа упал до опасно низкого через несколько часов после того, как в октябре 2020 года он объявил, что сдал положительный тест на COVID-19, сообщает 7 декабря CNN.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Подробности о состоянии политика стали известны из книги Марка Медоуза, который возглавлял администрацию Трампа.

В новой книге о работе в Белом доме Медоуз сообщил, что уровень кислорода в крови Трампа опустился до 86%, в связи с чем врач Белого дома Шон Конли рекомендовал отправиться президенту в больницу.

Предположительно, Трамп заразился от своей помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его в поездках по стране. Симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, у неё проявились вечером среды, 30 сентября. Однако эксперт считает вероятным, что помощница американского лидера уже была носителем инфекции за сутки до этого, то есть вечером вторника, 29 сентября, так как инкубационный период после заражения может составлять до 48 часов.