Вашингтон, 7 декабря, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Уровень кислорода в крови экс-президента США Дональда Трампа в октябре 2020 года упал до опасно низкого через несколько часов после того, как он объявил, что сдал положительный тест на COVID-19, сообщает 7 декабря CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Подробности о состоянии политика стали известны из книги Марка Медоуза, который возглавлял администрацию Трампа.

В новой книге о работе в Белом доме Медоуз сообщил, что уровень кислорода в крови Трампа опустился до 86%, в связи с чем врач Белого дома Шон Конли рекомендовал отправиться президенту в больницу.

Предположительно, Трамп заразился от своей помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его в поездках по стране. Симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, у неё проявились вечером 30 сентября. Однако эксперт считает вероятным, что помощница американского лидера уже была носителем инфекции за сутки до этого, то есть вечером 29 сентября, так как инкубационный период после заражения может составлять до 48 часов.