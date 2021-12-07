Ташкент, 7 декабря, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что, в соответствии с присущими узбекскому народу такими качествами, как милосердие, великодушие и благородство, постоянно применяется практика помилования в отношении лиц, по незнанию совершивших преступление, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«Как логическое продолжение этой работы накануне Дня Конституции я подписал еще один указ, в соответствии с которым 182 лица данной категории будут освобождены досрочно и смогут вернуться к нормальной жизни», — сказал Мирзиёев в своей речи, посвященной празднику, который отмечается в Узбекистане 8 декабря.

Президент Узбекистана также отметил, что в республике мы привержены закрепленной в Конституции идее построения правового демократического государства и свободного гражданского общества.