Тбилиси, , 20:26 — REGNUM В Тбилиси перед зданием городского сакребуло (муниципального собрания) прошёл митинг активистов оппозиции, сообщает 7 декабря грузинская телекомпания «Мтавари архи».

Каха Каладзе Tbilisi.gov.ge

Протестующие обвинили мэра Тбилиси Каху Каладзе в игнорировании интересов горожан и расхищении средств из городского бюджета.

Каладзе должен представить состав столичного правительства. После этого сакребуло путём голосования выберет глав муниципальных районов Тбилиси. Следует отметить, что городское правительство, представленное мэром, фактически осталось прежним. Правящая партия «Грузинская мечта» имеет большинство в тбилисском сакребуло. По мнению оппозиции, в первую очередь, членов партии «Единое национальное движение», то, что состав городского правительства останется неизменным, означает, что Каладзе и его команда будут работать при помощи коррупционных методов.