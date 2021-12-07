Москва, , 18:37 — REGNUM Приветствиями обменялись по видеосвязи президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Так начался саммит в видеоформате.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Приветствую вас, господин президент!» — сказал Путин.

Байден поздоровался и выразил сожаление, что не смог встретиться с Путиным на G20. Он добавил, что надеется на личную встречу на следующем саммите «Группы двадцати».

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