Подгорица, 7 декабря, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Розничные цены на топливо на черногорских заправках с 7 декабря снизились на четыре-пять евроцентов за литр.

Businesstech.co.za Заправка

Как сообщило министерство капитальных вложений Черногории, которое устанавливает единые для всей страны цены на топливо, на ближайшие 15 дней евродизель стоит 1,27 евро за литр, бензин Eurosuper-98 — 1,43 евро за литр, и Eurosuper-95 стоит 1,39 евро за литр.

Цены на топливо корректируются в соответствии с ценами на нефть на мировом рынке.