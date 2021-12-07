Рим, 7 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не будет отправлен в отставку как минимум до конца сезона. Руководство «волков» всецело доверяет португальскому специалисту и верит, что ему по силам исправить ситуацию в чемпионате Италии. Об этом 7 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

После шестнадцати сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22 «Рома», набрав 25 очков, занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата. От зоны Лиги чемпионов клуб отделяет девять очков.

Жозе Моуриньо возглавил «Рому» в летнее межсезонье, подписав контракт с римским клубом до 30 июня 2024 года. По инициативе португальского тренера клуб пополнили Тэмми Абрахам (из «Челси» за 40 миллионов евро), Матиас Винья (из «Палмейраса» за 13 миллионов евро), Эльдор Шомуродов (из «Дженоа» за 17,5 миллиона евро), Руй Патрисиу (из «Вулверхэмптона» за 11,5 миллиона евро) и Рожер Ибаньес (из «Аталанты» за 9 миллионов евро).