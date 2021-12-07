Богота, , 18:56 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил, что с 14 декабря все иностранные путешественники старше 18 лет должны будут предъявить свой «паспорт вакцинации» против коронавируса для въезда в страну. Об этом сообщает elColombiano со ссылкой на пост президента в twitter.

Богота. Колумбия (сс) CucombreLibre

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Решение было принято на фоне распространения штамма «Омикрон» в Южной Америке с целью сдержать эпидемию.

«Будьте осторожны с ложными результатами. Если у человека отрицательный тест, это не означает, что у него не может быть вируса, вы должны беречь окружающих. Мы обнаружили людей, которые прилетели больными, мы обнаружили людей, отказавшихся от похода в лечебное учреждение… Кто понесет ответственность?», — прокомментировал ограничения Хуан Франсиско Эспиноза, глава миграционной службы Колумбии.

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