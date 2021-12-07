Вашингтон, 7 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Марк Медоуз, бывший глава администрации экс-президента США Дональда Трампа, больше не будет сотрудничатьс комитетом палаты представителей США, занимающимся расследованием беспорядков 6 января, сообщает 7 декабря CNN.

(сс) Tyler Merbler Протестующие у Капитолия 6 января

Об этом сообщается в заявлении его адвоката.

Ранее Медоуз согласился предоставить тысячи страниц документов и был готов добровольно явиться для дачи показаний, чтобы ответить на вопросы Комитета.

Адвокат Джордж Тервиллигер заявил, что действия избирательного комитета сделали добровольную явку политика для дачи показаний невозможной. Что именно оттолкнуло Медоуза не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сам факт согласия Медоуза сотрудничать говорит о многом, потому что большинство республиканцев и сам Трамп отказались участвовать в расследовании, назвав его политически мотивированным. Более того, Трамп даже подал судебный иск к представителям Конгресса США, расследующим дело о штурме Капитолия.

Отметим, что комиссия не исключила возможности предъявлению Медоузу обвинений.

Ранее Трамп призвал своих сторонников не сотрудничать с комитетом, утверждая, что все записи и данные электронных носителей защищены исполнительной привилегией. При этом часть экспертов утверждает, что это право не распространяется на бывших президентов.