Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM 7 декабря главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что пять футболистов основного состава не смогут помочь лондонскому клубу в завтрашнем матче с санкт-петербургским «Зенитом». Встречу пропустят Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Н’Голо Канте, Жоржиньо и Матео Ковачич.

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте Chelsea Debs

Ранее сообщалось, что Бен Чилуэлл, получивший повреждение в матче с «Ювентусом» (4:0), пропустит все оставшиеся матчи 2021-го года. У футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Матч заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Зенит» — «Челси» пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Зенит» с одной победой и четырьмя очками занимает третье в турнирной таблице группы. Команда Сергея Семака за тур до конца обеспечила себе участие в плей-офф Лиги Европы. «Челси», набрав двенадцать очков, лидирует в группе H.