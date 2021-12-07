Москва, , 18:23 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возобновлении в беззаявительном порядке выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18 лет лицам, поступившим в учебное заведение, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. Законопроект внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России».

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Предлагается продлить до 1 сентября срок выплаты страховых пенсий по случаю потери кормильца лицу, достигшему 18 лет и завершившему обучение в общеобразовательном учреждении в школе, до поступления его в другое учебное заведение.

Сейчас получатель пенсии по случаю потери кормильца, достигший 18 лет, в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением в другое учебное заведение остается без средств к существованию. Однако этот период для абитуриентов организаций среднего и особенно высшего профессионального образования является напряженным, может потребовать значительных усилий и времени, связанных с выбором образовательной организации, подготовкой и прохождением вступительных испытаний и так далее, отмечают авторы инициативы.

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