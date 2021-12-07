Литва, 22 июня, 2007, 15:28 — ИА Регнум. По заказу литовского журнала Veidas, компания Fonitel провела опрос среди литовцев на тему какой, по их мнению, режим был бесчеловечнее: нацистский или советский. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 22 июня, Veidas опубликовал результаты.

Согласно исследованию, на вопрос "Какой режим был бесчеловечнее: немецких нацистов или советский?" 54,1% опрошенных ответили, что оба режима были бесчеловечными, 21,1% посчитали, что советский режим был хуже нацистского, 16,4% респондентов ответили, что нацистский режим был более жестоким, чем советский, а 8,4% опрошенных затруднились ответить.

Опрос был проведен компанией Fonitel 15-18 июня. В опросе участвовали 500 человек из крупнейших городов Литвы.