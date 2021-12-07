Бишкек, , 18:22 — REGNUM В Киргизии за одиннадцать месяцев 2021 года произошел 2 801 пожар, то есть на 12,2% или на 220 пожаров больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций сегодня, 7 декабря.

Пожар skeeze

Во время пожаров в текущем году уже погибли 33 человека и ещё 44 человека получили ожоги и травмы.

Также стало известно о том, что пожарным удалось спасти из огня 29 киргизстанцев и материальные ценности на сумму более 19 млрд 236 млн сомов (около 16 млрд 712 млн рублей)

В МЧС отмечают, что в большинстве случаев причинами возгорания становились нарушение правил эксплуатации электроприборов, отопительных печей и дымоходов, а также неосторожное обращение с огнем.

Больше всего пожаров произошло в Чуйской области — 705 случаев, в столице Киргизии, городе Бишкеке — 454 случая, в Баткенской области — 391 случай и в Джалал-Абадской области — 387 случаев.

А наименьшее количество пожаров зарегистрировано в Таласской области — 92 случая и в южной столице республики, городе Оше — 80 случаев.