Москва, 7 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на восполнение пробелов правового регулирования, связанных с формированием структуры национально-культурных автономий, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается наделить Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) полномочием по ведению реестра национально-культурных автономий. Порядок ведения реестра национально-культурных автономий, состав включаемых в него сведений, а также осуществляемого в связи с ведением реестра национально-культурных автономий межведомственного взаимодействия определяется правительством РФ.

Реестр является открытым для всеобщего ознакомления и подлежит размещению в интернете.

Предусматривается, что при ФАДН России может создаваться консультативный совет по делам национально-культурных автономий, действующий на общественных началах и состоящий из представителей федеральных национально-культурных автономий.