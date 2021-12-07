Москва, 7 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании публично-правовой компании «Роскадастр», передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Компанию планируется создать на базе ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», АО «Роскартография».

Компания создается для предоставления государственных и иных услуг в сферах геодезии и картографии, развития инфраструктуры пространственных данных, земельных отношений, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и государственного кадастрового учета недвижимого имущества, создания и развития государственных и иных информационных систем и электронных сервисов, необходимых для оказания услуг в указанных сферах, осуществления функций их оператора и осуществления иных определенных правительством РФ функций и полномочий публично-правового характера.