Москва, 7 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Законопроект о новых полномочиях полиции Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Принятый в первом чтении в декабре 2020 года законопроект дает сотрудникам полиции право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий, дворов, ограждение мест массовых мероприятий, а также уточняет основания для открытия полицейскими огня и для проникновения в дома и квартиры.

Инициатива была доработана ко второму чтению. Не нашла поддержки норма о том, что открывать огонь на поражение полицейский может в случае, если задерживаемый попытается «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Кроме того, решено отказаться от положения о том, что полицейский не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если мера применялась на законных основаниях.

Согласно документу, предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили, если нужно спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе террористического акта или установить обстоятельства несчастного случая. Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Уточнено и положение, регулирующее право силовиков проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории. Ворваться в квартиру силовики смогут, если нужно задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления». В редакции ко второму чтению законопроекта полицейские смогут это делать также в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности, потерпевшие или очевидцы.

Кроме того, полиция получает право проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего. Для пропуска на территорию оцепления полиция получает право осуществлять личный досмотр, а в случае отказа не пускать граждан на территорию.

Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

Кроме того, уточняется, что обязанность полиции участвовать в пропаганде правовых знаний осуществляется только по направлениям деятельности полиции.

Одновременно признается утратившей силу статья, предусматривающая перечень основных обязанностей сотрудника полиции: знать и соблюдать Конституцию РФ, законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение; выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией); выполнять приказы и распоряжения руководителей (начальников), отданные в установленном порядке и не противоречащие федеральному закону; обращаться по служебным вопросам к своему непосредственному начальнику, а при необходимости и к прямому начальнику, поставив при этом в известность непосредственного начальника; соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций.