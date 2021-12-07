Москва, , 18:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Госдума

Поправки предусматривают включение граждан, претендующих на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки по операциям, счетам и вкладам.

Устанавливаются обязанности кандидатов в финансовые омбудсмены представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей.

Также вносятся изменения, касающиеся осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей главного финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также лицами, замещающими данные должности.

Кроме того, на финансовых уполномоченных возлагается обязанность сообщать в Банк России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлять Банк России обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения финансовых уполномоченных к совершению коррупционных правонарушений.

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