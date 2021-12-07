Вашингтон, 7 декабря, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Бывший телеведущий американского канала CNN Крис Куомо, уволенный из-за того, что помогал брату и экс-губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо бороться с последствиями секс-скандала, больше не будет вести еженедельное шоу на радио SiriusXM. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Emp3d.co CNN

CNN уволило Криса после того, как расследование о сексуальных домогательствах Эндрю Куомо обнаружило дополнительную информацию на счет помощи ведущего брату.

Крис Куомо работал на телеканале с 2013 года, он вёл авторскую новостную передачу. До работы на CNN Куомо работал на многих ведущих телеканалах, в том числе экспертом и ведущим.

В мае он признал, что нарушил политику CNN, когда дал совет брату, тогда еще губернатору Нью-Йорка, по поводу того, как реагировать на обвинения в домогательствах со стороны нескольких женщин.